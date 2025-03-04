醫健：成視在人：常捽眼恐致錐形角膜

近視或散光在短時間內不斷加深，或經常捽眼的人要注意，小心眼角膜會變形。錐形角膜是指角膜變成錐形狀，正常的角膜呈圓弧狀，但因為各種壓力等因素令角膜弧度改變，變成向外凸出的錐形，就形成錐形角膜。研究指每5萬人中，大約一人患有錐形角膜，雖情況不算普遍，但有機會被忽視。

錐形角膜的成因不明，但經常捽眼或戴隱形眼鏡，均有機會加劇錐形角膜的形成。患者多為年輕人，發病初期會以為近視或散光加深，角膜均脆弱者較為高危。一般的驗眼是無法診斷錐形角膜，目前要診斷錐形角膜，可透過裂隙證及角膜表面圖譜檢查。若角膜弧度不斷加劇變形，有機會出現急性角膜水腫，嚴重或要進行角膜移植。

治療錐形角膜方法有數種，病情輕微者可透過佩戴眼鏡矯正視力。嚴重者可佩戴硬性隱形眼鏡，或進行「角膜膠原交聯」手術強化角膜組織。要避免患上錐形角膜，除了定期進行全面的眼睛檢查，平時亦應少捽眼，以及給予眼睛足夠休息。以上資訊僅供參考，如有任何疑問，請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯