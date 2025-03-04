中小學生20%達超重警戒 宜多運動免病態

肥胖催化脂肪肝 學業成績同下降 今日為世界肥胖日，不少家長覺得孩子要肥肥白白才可愛，但當局數字顯示，本港有20%中小學生超重問題已達警戒線，同時有逾九成學生認為自己的體能活動水平不足，未達世衞建議的每日至少進行60分鐘中等至劇烈強度的體能活動要求。有醫生警告，如肥胖問題未能及早處理，或會誘發更多健康問題，包括二型糖尿病、高血壓、高血脂及脂肪肝等，建議市民應做好體重管理，從小培養良好運動及飲食習慣。

不少國際研究顯示，超重和肥胖的學生在學業上的表現普遍較其他學生遜色。一項針對西班牙中學生的研究表明，肥胖對學業成績產生負面影響，尤其是對女孩的整體成績，以及男孩和女孩的認知能力，包括認知反射測試（CRT）分數、財務能力 （Financial Abilities） 和英語成績。兒科專科醫生施頴珊解釋，部分原因源於肥胖學生缺乏運動，她指出，有研究顯示運動對青春期前兒童的執行功能、注意力和學習成績有正面影響，持續幾周的定期運動所帶來的健康效果更為顯著。

不服藥也可改善脂肪肝 隨着肥胖率上升，代謝性脂肪肝亦成為近年愈來愈受到關注的健康問題。腸胃肝臟科專科醫生林朗昕指，肥胖是導致代謝性脂肪肝的重要高風險因素，如果長期不加以控制，肝臟內脂肪的過度積累，可能引發脂肪性肝炎，導致反覆的損傷和炎症，最終發展為肝臟纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

肥胖被視為代謝性脂肪肝的主要危險因素，當中一般兒童人口中的患病率估計為3%至10%，但在肥胖兒童中，代謝性脂肪肝患病率可高達29%至38%。不過，脂肪肝是可以「逆轉」。林續稱，肝臟是有可能恢復正常功能，據研究顯示，透過有效的體重管理和改變生活模式，不少脂肪肝患者也可在不使用藥物的情況下病情好轉。

由於年輕時的不良習慣可令肥胖問題加劇，增加長遠健康風險及影響身心發展，醫學團體呼籲，市民應做好體重管理，從小培養良好生活及運動習慣。