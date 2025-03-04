洪水橋/厦村建物流圈 明年收地

【本報訊】近年本港物流業地位下跌，政府提出現代物流發展行動綱領，望帶動物流業發展。當局指位於洪水橋/厦村新發展區的西北部發展現代物流圈，初步發展意向是成為處理來往粵港澳大灣區和世界各地的空運和海運貨物的最佳物流門戶，預料本月開始接觸相關持份者，以及與業界舉行簡介會並收集意見，根據目前計劃，物流圈用地的土地平整及基礎設施工程將在2026年收地完成後兩年內陸續完成。

運輸及物流局提交立法會的文件指出，洪水橋及厦村發展大綱圖上的9幅物流用地，總面積約36公頃，研究用地的土地平整和基礎建設工程，經已在洪水橋/厦村新發展區項目下展開。

打造電子醫療用品配送中心 業界指物流圈能集中提供高效及高增值的供應鏈服務予各類型企業，令香港可以成為這些企業配送高價值貨物，例如電子零件、健康產品及醫療用品等的區域配送中心等。

現代物流圈可憑藉其位於北部都會區西邊的「高端專業服務和物流樞紐」，毗鄰深圳灣口岸和距離香港國際機場和葵青貨櫃碼頭僅需要20至30分鐘車程的優勢，成為處理來往粵港澳大灣區和世界各地的空運和海運貨物的最佳物流門戶；物流圈有潛力集中提供高效及高增值的供應鏈服務予各類型企業，令香港可以成為這些企業的區域配送中心，尤其是提供針對跨境電商的國際海空配送服務的物流企業等。

運輸及物流局指會進一步深化物流圈總體規劃及實施模式，並進行相關技術/財務的評估，以制訂相關的賣地條款，並在推出土地之前，會邀請業界遞交發展意向書，以確保物流圈的規劃緊貼業界的需求。