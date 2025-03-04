銷貨價值按年跌3.2% 零售表現連挫11個月瀕氣絕

【本報訊】零售業寒冬未過，銷售表現連挫11個月。政府統計處昨公布最新數字顯示，今年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為353億元，較去年同月下跌3.2%，但較去年12月的9.6%跌幅收窄。業界稱表現在「辦年貨效應」下未向好，數字僅「看似收窄」，實際情況嚴峻。

在1月的零售業總銷貨價值中，跌幅較嚴重的類別集中在耐用消費品，整體較去年1月跌23.4%，包括汽車及汽車零件的銷貨價值大挫52.5%；其次是家具及固定裝置，大削26.4%；而電器及其他耐用消費品亦跌17.9%。其他零售類別方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年挫17.9%；書報、文具及禮品則跌15.1%。

另一方面，整體食品、酒類飲品及煙草在1月的銷貨價值按年上升10.9%。其中，酒類飲品及煙草按年飆26.4%；超級市場貨品則增4.9%。鞋類、有關製品及其他衣物配件則升7.1%；其他未分類消費品亦升6.6%。

「辦年貨效應」亦無好轉 零售管理協會主席謝邱安儀指新年前夕為辦年貨時節，因此食品、酒類飲品及煙草、超市、服裝等售賣應節產品較受惠，但整體表現在去年較低基數的效應下只是「看似跌幅收窄」，而北上整車的打擊下令本地汽車業面對難境，數字上亦見到生意跌幅嚴峻。

她引述協會涉及4,170店舖的會員調查指，逾90%會員稱上月的生意錄得跌幅，尤其服裝店跌逾40%，便利店、電器、超市、百貨等無人言好。她相信服裝店生意淡薄與今年天氣較暖有關。若將1、2月的生意合併來看，調查發現逾70%店舖仍說表現較去年差，僅日常消費或個人護理類別等在深圳旅客赴港一簽多行及商店推廣下才見升幅。

政府則說，經季節性調整後總銷貨價值按月比較有所回升，但說部分可能由今年農曆新年來臨得較早導致，又展望零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。翻查數據，零售業總銷貨價值自去年3月起持續按年下跌，至今年1月已連續11個月，跌幅最嚴重的一個月在去年4月，較2023年同月大挫14.7%；其次在去年7月。