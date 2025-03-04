申撥逾2億 擬建港口社區系統 航運物流數據互通

每年數以10萬貨單追蹤 料逾5萬戶口使用 面對鄰近地區港口及物流業的競爭，外界一直要求本港港口智能化追落後。運輸及物流局計劃試行建立「港口社區系統」（PCS）的數據共享平台，首個推出的功能是「一單多報」，便利企業向香港及內地海關當局進行貨物進出口報關，當局預料相關系統可供逾5萬個用戶使用，每年可追蹤數以10萬計張貨運單，並希望能於3月底前取得立法會財務委員會批准撥款，以便今年底完成構建，將由2026至2029年分階段推出服務。

根據當局提及立法會的文件指出，有關構建擬議在2025/26至2028/29年度涉及的非經常開支為2.15億元，預計系統的經常開支由2029/30年度起為每年2,677萬元。

運輸及物流局今日將向立法會經濟發展事務委員會，交代物流業發展政策，包括解釋分階段就特定貨物交付流程，當中包括建議試行建立「港口社區系統」（PCS）的數據共享平台。按該局提交的文件指PCS是一個數據智能基礎設施及跨企業軟件平台，利用先進創新技術，協助追蹤全球供應鏈及港口物流。

當局指本港目前缺乏統一系統，交換貨物運送資訊，而PCS將運用人工智能、大數據和區塊鏈科技，提供進出香港港口的貨物實時追蹤功能，促進航運、港口、物流、貿易業界數據互聯互通，同時聯通海、陸、空運輸環節，發揮香港多式聯運優勢。

一單多報 提升競爭力 系統亦將為企業提供增值電子服務，率先推出「一單多報」，利便企業向香港及內地海關當局進行貨物進出口報關，亦有助促進航運、港口及物流業持份者的訊息聯通，提升香港港口整體競爭力。在完成構建的系統後，當局可供逾5萬個用戶使用，每年可追蹤數以10萬計張貨運單，為香港帶來重要經濟效益。

為加強監察項目進度，該局將設立項目督導委員會，成員包括數字政策辦公室的首長級人員，定期審視項目進度和情況，又將按照數字辦的指引聘請獨立顧問，協助政府監察系統的推行工作，並強調會在系統設計階段進行相關保安風險和私隱影響評估，以及早識別和處理系統可能存在的網絡安全及私隱問題，確保系統設計包涵適當及足夠的保障措施。

港口社區系統功能