東九拘4違規司機 包括通緝犯

【本報訊】執法部門前日在東九龍區內打擊違例駕駛事項的行動，期間共拘捕4名司機，並向一名司機發出口頭警告。

車上檢太空油 男子6宗罪 行動中，警員在承啟道截查兩輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，以涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」拘捕兩名分別姓王（40歲）及姓歐（27歲）男司機；另一方面，警員亦在太子道東發現一輛私家車搖擺不定，於是上前截查，其後以涉嫌「酒後駕駛」拘捕姓賴（39歲）男司機。該3名被捕人士已獲准保釋候查，須於3月下旬報到。

此外，警員於昨日凌晨約2時50分沿彩虹道巡邏期間，發現一輛白色私家車在行駛途中多次違反交通規例，遂尾隨該輛私家車，及後於黃大仙竹園南邨將其截停。警員搜查私家車，在車內檢獲約10克懷疑可卡因、一支懷疑「太空油」連煙槍及54粒懷疑第一部危險藥物。經初步調查後，警員發現私家車姓梁（54歲）男司機為一名被通緝人士，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「刑事毀壞」、「擅自取用交通工具」及「危險駕駛」將其拘捕，他已被扣留調查。