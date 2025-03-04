的士服務遲來革新 首支車隊月底營運

冀杜絕劏客拒載劣根 駕駛技術態度需受訓 劏客、拒載、司機態度差，的士服務多年來為市民所詬病，政府2023年底修例引入「的士車隊」冀糾正亂象，事隔逾一年，首支車隊終確定在本月底投入營運。5隊的士車隊於昨日舉行啟動禮，運輸及物流局局長陳美寶表示，第一隊的士車隊將會在3月底投入服務，其他車隊亦會在7月前陸續投入服務，而5隊車隊總共有3,500輛的士，超過現時的士數量的六分之一，期望車隊可作為「領頭羊」，可以陸續吸引到不同的車主、司機加入車隊。

5車隊共3500輛的士上場 陳美寶又指出，3,500輛的士中有四成約1,500輛將會是全新落地的士，除了新車外亦有數個賣點，包括有1,900輛電動車，另外亦有輪椅的士、混能的士等，提供各種服務。而除了硬件外，所有車隊的士都設置了「三寶」，包括全球定位的系統、行車紀錄及司機監察系統，期望可以令乘客上到車之後，會感到安心、舒服，另外所有的士亦會配備多種的電子支付系統，方便市民以電子方式支付車資。

5間獲選的營辦商為3支市區車隊及兩支混合車隊，分別是Big Boss Taxi Company Limited、CMG Fleet Management Limited、新科發展（國際）有限公司、星群的士服務有限公司，以及泰和管理有限公司。

設智能系統遙距監控的哥 泰和車行的「JOIE 樂行」車隊目標於3月底投入運作，爭取成為全港首批進軍市場的士車隊，車隊規模達800輛，其中包括400輛豪華的士、100輛無障礙的士及300輛混能的士，預計投入運作初期，大約480輛的士投入服務。該公司的董事總經理伍海山指出，凡加入樂行車隊的司機，均需通過嚴格的面試及駕駛技術測試，並由資深教車師傅評估其駕駛態度及技術等，合格者將再接受專業培訓，內容涵蓋駕駛技術、服務標準及心理質素調控等。

另外，為確保行車安全及服務質素，車隊將引入全新「智能數碼監察系統」，遙距監控司機的駕駛行為，乘客亦可透過網約手機應用程式為司機表現評分，綜合兩者結果，若司機表現未如理想需接受再培訓課程，若情況持續及未有改善，有機會被終止合作關係。假若司機持續保持良好駕駛表現及服務質素，則會發放適當獎勵。

星群的士執行董事鄭敏怡則指出，現時車隊有約60輛車，目標車隊可有425輛的士，並於5年後增至5,000輛，另外車隊亦加入港大研發的人工智能派單模式，提高司機的營運效率同時提升乘客體驗。Big Boss車隊則針對高端市場引入GAC E9豪華旗艦車型，首席營運官趙晉豪指車內設有兩張獨立具有冷暖通風功能的按摩椅，以及1,680個微細出風口的冷氣系統等，期望可做到讓客人忘記正坐的士，而是坐專屬私家車的感覺。

至少兩種電子支付 待修例 另外，當局將修例要求司機提供至少兩種電子支付工具，陳美寶透露有關法例修訂預計會於今年第二季，並爭取在本個立法會會期提交立法會。