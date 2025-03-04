受賄定罪時有所聞 警隊藏污納垢捱轟

【本報訊】香港警務處成最多貪污投訴的政府部門，而事實上近年亦有不少警務人員因貪污受賄而被定罪。一名已破產的時任男警涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬元，以回答對方有關警方運作的查詢，男警另涉嫌未經許可向同袍索取貸款約一萬元，最終在去年4月被法庭判囚。亦有一名前男警長收受親戚50萬元，以協助對方一名有財務糾紛的商人朋友，就被滋擾追債之事立案，而於2023年被法庭定罪。

涉案警員蘇靖峰意圖利用其警察身份，向他人透露警隊內部調查資料。廉署控告他公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪，被告承認兩罪，去年4月於沙田法院被判入獄4個月。裁判官批評，被告行為違反警隊守則，令警隊蒙羞。

另一名前警長李鴻發，則被指身為公職人員收受親戚50萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，協助親戚的友人在滋擾追債之事上立案，而被裁定公職人員收受利益罪，2023年4月在區院判囚18個月；而李鴻發之前亦曾因向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞負債，騙取45萬元貸款，以及投注外圍等，在2021年2月承認欺詐等罪，被判處240小時社會服務令，至同年11月遭革職。

收賄57萬 警司囚28個月 此外，有「反黑警司」之稱的吳偉漢被指收受賄款，以包庇娛樂場所，被廉署檢控。他和兩名私人會所經營者，被控串謀使公職人員接受利益等共9項控罪，涉及5筆11.4萬元，共57萬元賄款，吳承認其中一項控罪，2018年10月在區域法院被判入獄28個月。