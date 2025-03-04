指控私企貪污逾千宗 樓管建造業嚴重

【本報訊】去年涉及私營機構的貪污投訴有逾千宗，當中與樓宇管理業相關的投訴佔近三分之一。廉政公署執行了多個行動以打擊貪污，當中包括與競爭事務委員會首次聯合執法，採取代號為「獵槍」的行動，成功搗破一個涉嫌透過貪污和圍標手段，以操控樓宇維修工程招標程序的新冒起犯罪集團，拘捕了25人。

三跑工頭索賄600萬 而年內廉署亦收到多宗涉及業內人員受賄以協助工人獲得聘用的貪污投訴。去年廉署起訴了兩名「三跑道系統項目」分判商的「工頭」，控告他們向58名輸入勞工索賄共超過600萬元，以維持其聘用。另一方面，廉署於去年亦先後採取兩項代號分別為「火箭炮」及「烽火台」的大型執法行動，共拘捕148名人士，他們涉嫌透過貪污及造假手段，以虛假工作證明文件，騙取挖泥機操作員和電業工程人員的專業資格認證。

金融及保險業是接獲貪污投訴第三多的界別。廉署與保險業監管局於去年首次採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為，並拘捕了一名保險經紀及一名轉介人。其後，廉署又與證券及期貨事務監察委員會以及澳門司法警察局展開代號為「分界線」的三方聯合行動，打擊涉及跨境企業貪污、欺詐及失當的行為，當中一間香港上市公司的高層職員，涉嫌虛構交易及偽造超過一億元之會計帳目，行動中拘捕了該上市公司主席以及一名執行董事。