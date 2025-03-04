被投訴貪污部門 警務處稱冠 去年108宗

政府人員涉賄趨升 480個案促查明 香港不容貪污，但總有老鼠屎會壞了一鍋粥。負責監察廉政公署工作的獨立諮詢委員會昨日發表工作報告，廉政公署在去年共接獲2,058宗與選舉無關的貪污投訴，較2023年增加3%，而涉及政府人員的貪污投訴有480宗，按年上升6%，其中被投訴最多的政府部門是香港警務處，共接獲108宗。

撇除選舉投訴，廉署去年接獲2,058宗貪污投訴，當中1,636宗為可追查的投訴，兩者較2023年分別上升3%和4%。檢控人數方面，廉署去年檢控207人，涉及104宗案件；同年有119人被定罪，以案件人數及宗數計算的定罪率分別為76%及84%。

私營機構的投訴佔整體貪污投訴70%，而政府部門和公共機構的投訴則分佔23%及7%。當中，具名投訴佔71%，與2023年相若，反映市民繼續信任和支持廉署。

可追查涉貪投訴 食環達25宗 去年涉及政府人員的貪污投訴共有480宗，按年上升6%，其中針對香港警務處的投訴最多，共接獲108宗，當中可追查的貪污投訴有81宗，兩者分別按年上升4%及5%。其次為懲教署及食環署，懲教署錄得44宗投訴，可追查的投訴有34宗，按年上升144%及100%，是政府部門中接獲投訴增幅最多的部門。而食環署則有40宗投訴，可追查的投訴有25宗，按年減少34%及26%。

揸鐵飯碗照貪 16公僕遭檢控 年內有16名公務員涉及貪污或其他違法行為而被檢控，而轉介相關決策局和部門考慮作紀律處分和行政處理的政府人員共64名，涉及31宗案件。

涉及公共機構的貪污有140宗，較2023年升26%，當中醫院管理局、港鐵公司及香港賽馬會錄得最多貪污投訴。醫管局於去年錄得25宗投訴，按年升4%，當中可供追查的有17宗；港鐵則錄得15宗投訴，按年升275%，是公營機構接獲投訴中錄得最大升幅；而馬會則錄得12宗，按年升200%。

私營機構方面，去年接獲的貪污投訴共1,438宗，對比前年微跌0.1%，錄得最多投訴的3個界別依次序是樓宇管理業、建造業和金融及保險業。其中樓宇管理業錄得509宗投訴，可追查的案件有444宗，比前年跌6%及4%；建造業則錄得190宗投訴，可追查的案件有151宗，比前年升45%及40%。而金融及保險業的金融業投訴共有95宗，保險業有45宗，兩者分別按年升3%及跌10%。

稱集團式貪污未見復燃迹象 廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，市民對政府人員誠信及問責要求相當之高，舉報諮詢委員會欣悉整體公務員隊伍仍然保持廉潔守正，而集團式貪污亦沒有發現死灰復燃的迹象。

負責監察廉政公署工作的獨立諮詢委員會發表工作報告。 廉政公署2024年接獲貪污投訴 食環署亦涉及40宗貪污投訴。 公共機構之中，醫管局於去年亦錄得25宗投訴。