洗脫虐殺野蠻風 執法判刑勿手鬆

香港表面是個文明、繁華鬧市，然而，事實是最近虐待動物個案上升，而且手法層出不窮，兇殘程度令人嘩然，譬如設置非法捕獸器及投毒個案、蒙頭虐殺貓貓，令人髮指的如今年1月下旬在元朗上攸田村路邊發現只剩貓頭的鐵盆，現場還有香燭祭品，懷疑有人殺貓進行祭祀儀式。人類早已進入太空探索時代，人工智能亦正改寫我們的生活素質和提升工作效率等，卻發生如此野蠻的殺貓祭祀儀式，香港還配稱為「智慧城市」、「文明之都」嗎？

眼見殘酷虐殺動物驟升，逾60個動物組織本月1日發表聯署聲明，當中包括毛守救援、浪浪之家、香港動物輔助治療協會等，聲明建議將殘酷對待動物刑罰由3年增至7年，最高罰款則由20萬元提升至100萬元，同時建議將量刑起點定為12個月或以上，以確保刑罰能切實反映罪行的嚴重性。

聲明亦指儘管《動物福利法》的公眾諮詢已於2019年展開，惟至今近6年仍未完成立法，促請政府制訂全面的動物福利藍圖，並取代《防止殘酷對待動物條例》；而《動物福利法》應包括擴大保障範圍至流浪動物及野生動物、建立長遠而有效的流浪動物管理政策、重新審視「人道毀滅」的準則及程序，以及引入飼者扣分制等。

有議員接受本報訪問時表示，動物福利界、社會人士，甚至立法會議員，都期待《動物福利法》能夠盡快提交上立法會，因為大家看到現時《防止殘酷對待動物條例》的罰則比較低，阻嚇性也低，還有修例的呼聲「其實都係好高」，當中《動物福利法》更添加了一個原則，叫做「謹慎責任」，即是說若有寵物主人涉嫌疏忽照顧動物，按現時法例，「未必可以告到他」，但在《動物福利法》下，當局就可以向涉嫌疏忽照顧動物的主人發出一封警告書，讓他即時反省而對其豢養的動物「做得好一啲」，否則就會以正式法例去告他，故十分支持《動物福利法》引入謹慎責任的原則，形容新修例是走前了一步。

事實上，本欄經常關心虐殺動物的個案，亦抨擊對殘害、虐殺動物的兇徒，甚少判到最重，無疑助長殘酷對待動物風氣。令人印象特別深刻的如2022年情人節豪景花園「掟30隻毛孩落街」的殘殺案，當時律政司曾於同年9月宣布不提控，遭質疑「放生」虐待動物的疑兇。所以話，即使刑罰如何加重，若然執法不嚴，始終難以收到嚴懲殘酷對待動物者。至於遏止虐待動物歪風，推出長遠而有效的流浪動物管理政策等，東方傳媒機構多年前已提出「動物善終園藍圖」，建議利用無人荒島或荒蕪郊區收養流浪動物，採用雌雄分隔圈養，假以時日，流浪動物自然絕迹，既不耗費大筆公帑，又合乎人道。好的建議從不過時，有關當局不妨研究並正視。

要言之，要杜絕或減少虐待動物個案，除了加強罰則，引入謹慎責任，當局更要加強執法，判刑要有阻嚇性，不能令狂徒逍遙法外。這樣多管齊下，香港才有望洗脫是殘酷對待動物的野蠻之都！