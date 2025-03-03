龍七公：加強支援配套 營造生育環境

本港生育率近乎全球最低，人口老化問題嚴重，對長遠人口發展構成嚴峻挑戰。對此，特區政府近年推出一系列鼓勵生育和家庭友善的政策措施，如新生嬰兒獎勵金、資助出售單位優先安排等，相關措施亦初見成效。2024年全年共有36,767名嬰兒出生，較2023年出生嬰兒多3,479人，當中有31,708名合資格人士申請新生嬰兒獎勵金。

立法會近日三讀通過《2024年稅務（修訂）（關於輔助生育服務開支的稅項扣除）條例草案》，就輔助生育服務開支實施稅項扣除，以減輕有需要家庭的經濟負擔，切實得到有關醫療協助，我對此表示支持。本港公營、私營醫療機構均有提供輔助生育服務，而公眾對醫管局提供的公營體外受精治療需求殷切，由獲得轉介至接受治療平均輪候時間為8至12個月。如在私營機構接受輔助生育服務，費用高逾10萬元，並非每對夫婦都能負擔。

適時檢視扣稅措施 儘管我支持相關扣稅安排，我認為鼓勵生育政策的最終目的在於提高本港生育率，但目前有關稅項扣除的申請人沒有國籍限制，稅項扣除與輔助生育是否成功無關，即能否懷孕或嬰兒有否出生，或嬰兒是否在香港出生，都不會影響稅項扣除的資格。對此，我希望當局在實施扣稅安排一段時間後，有必要檢視有關數字，如嬰兒出生的相關情況等，以確保政策有效到位。始終，如果嬰兒不在香港出生，與鼓勵生育扭轉本港出生率低情況的政策目的背道而馳。

鑑於市民愈來愈重視中醫治療，且於今年底逐步投入服務的香港首間中醫醫院也設有中醫婦科，提供「不孕及產前產後治理」專項服務。但《條例草案》現時並沒有直接將中醫輔助生育服務的醫療開支納入稅項扣除範圍。此外，亦有建議自願醫保計劃可涵蓋輔助生育服務。我促請政府未來在檢討相關計劃時一併考慮上述建議，正視中醫藥對輔助生育的成效及涵蓋自願醫保，相信會進一步減輕有生育困難夫婦的財政壓力，亦有助鼓勵生育。

現時政府雙軌並行加強輔助生育服務，一方面透過增加名額和優化流程，加強公營的資助輔助生育服務，另方面透過推出輔助生育服務扣稅安排，上述措施可協助想要生育卻未能成功的夫婦。

但是，社會遲婚、遲育的趨勢愈來愈明顯，年輕夫婦是否考慮生兒育女要顧及很多主客觀因素，例如經濟、住屋、教育等，促進生育、提升人口增長仍需要多管齊下。透過在社區內、家計會、家庭醫生等基層醫療團體加強宣傳和諮詢，為有計劃組織家庭的人士提供生育指導服務；透過母嬰健康院為適齡婦女提供家庭計劃服務，並為有不育問題的婦女提供輔導及安排專科轉介等；另外，更要有一個全面的生育支援計劃，在營造家庭及社會友善的環境方面多下工夫，才能從根本上提高本港生育率。