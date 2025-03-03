笑看天下：烏國眼前死路一條

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基上周五在白宮橢圓形辦公室，上演了一場反高潮的罵戰，事後白宮下逐客令。原定會晤後舉辦的聯合記者會取消，美烏礦產協議簽唔成。一場原以為可令俄烏停戰的協議，竟以災難性破局收場。侵侵批評澤連斯基不尊重美國及不希望和平，更高估了自己的籌碼。

澤連斯基指爭吵對雙方均不利，但拒絕道歉。這場罵戰，老朽認為係反高潮，令世人估唔到；亦有論者不覺得這場罵戰來得突然，覺得係美方預設，特別係安排無關緊要的副總統萬斯在場，且由他率先發難指摘澤氏不尊重美方和不懂感恩，場面才失控。共和黨資深議員格雷厄姆在白宮外對記者說，佢事前忠告過澤連斯基「切勿上當與特朗普爭論」，表示華盛頓今後將好難與澤氏打交道。事實上，亦有美媒指「事件有存心攻擊的濃厚味道」；英媒也認為「這是預備來攻擊澤連斯基的一場戲」。換言之，亦即旨在使特朗普一方有藉口即時終止所有對烏的軍援。