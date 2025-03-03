橫眉冷看：防止出現金融妖獸

目前美國的股票市場，佔去全球份額約65%，這也就是說，世界上其他證券交易所加起來的總額，也只及得上美國約一半。然而，美國經濟當真如此強勁嗎？事實上則不然，以國內生產總值（GDP）計算，美利堅只佔全球份額約25%。

美國的GDP在全球佔比25%，股票市場佔比卻高達65%，兩組數字比較起來，就知道美國華爾街是如何過度膨脹，所形成的，更是一種畸形現象。這種現象將整個社會扭曲，美國最賺錢的工種是在華爾街，最尖端的人才都去了華爾街。華爾街儼然變成了一頭妖獸，將國家的精華都吸食殆盡。

很多人會感到納罕，為甚麼近年美國的工業實力急速下降，造船業、汽車業、航空工業都是亂象紛呈，就連高端晶片與人工智能（AI）行業，也逐漸被中國迎頭趕上？究其原因，正是美國大量優秀人才都被華爾街吸收過去，你在實業上勤勤懇懇工作一年，所得的收入可能比不上在金融市場炒賣幾天。普通人可望而不可即的超級跑車，在華爾街稱為Banker's toy，意思是銀行家或投資家的玩具。這些超級奢侈品，在華爾街的炒家眼中，不過是小玩具而已。

近年，中國已在多個領域超越美西方國家，偏生金融行業相對仍十分落後。這種現象或許是北京有意為之，目的就是防止神州大地跟美國一般，變成金融大鱷的樂園。

為了刺激經濟全面發展，中國正致力於激活股市交投量，但觀乎所實施的政策，大多是小心翼翼，即使未來的證券市場當真步入牛市，中央也希望那是一頭「慢牛」，股市最好是徐徐上升，切不可讓民眾產生錯覺，以為「金魚缸」是可以一朝富貴的賭博場。