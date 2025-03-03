筆下風雲：口頭支持毫無意義

澳洲總理阿爾巴內塞上台後，中澳關係改善，澳洲龍蝦亦獲放行入口中國，但經貿上回暖，不等於澳洲就會減輕對中國的敵視。從澳洲早前忽然派軍機到南海巡邏，遭解放軍驅趕，已可見一斑。

解放軍海軍特遣艦隊隨即在塔斯曼海實彈演習，事前沒有通知澳洲，引發當地朝野一片混亂。澳洲在野黨領袖批評阿爾巴內塞應對中國不力，但防長馬爾斯卻謂，解放軍演習並未違反國際法，也未構成真正威脅。

以澳洲那一丁點軍力，跟解放軍相比，正是蚊髀和牛髀，完全不自量力。正因中國軍力強大，回應同樣強而有力，令澳洲政府不敢造次，只得放軟姿態。美軍過去老是打着航行自由、國際法等旗號到處耀武揚威，一眾附庸國也狐假虎威，惟中國軍力早就翻了不止一番，現在連美軍也不敢在解放軍面前作反，何況是區區澳洲？

由此可見，世界是以拳頭說話，今日已非美西方可以全盤主導。明乎此，當阿爾巴內塞鸚鵡學舌一般，在特朗普與澤連斯基鬧翻後，義正詞嚴揚言澳洲將堅定支持烏克蘭，全世界都笑了。不是嗎？歐洲尚且在俄烏和談之中無能為力，只能任由美俄兩國做主導，距離更遠的澳洲有甚麼條件強出頭？這簡直就是自暴其醜。澳洲出錢固然不多，派兵更是不敢，口頭的支持根本沒有意義。

這也反映出典型西方政客的幼稚，滿口仁義道德，講甚麼民主普世價值，試問這些價值能夠支撐起曠日持久、死傷無數、如同燒銀紙一般的戰爭嗎？更不必說，西方國家人命矜貴，要他們派員為別國而戰，想也不用想。相信澤連斯基這一刻也是悔不當初，在特朗普面前逞一時英雄，換來被棄之如敝屣。阿爾巴內塞能告訴他怎麼辦嗎？