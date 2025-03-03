強詞有理：弱國的悲哀

看到美烏元首在白宮對罵的一幕，除了替烏克蘭人感到悲哀，也替美國人感到羞恥。悲哀的是烏克蘭戲子總統澤連斯基，至今依然幻想美國能夠提供安全保障，實在太傻太天真；羞恥的是美國總統特朗普和副總統萬斯竟然聯手欺負客人，絲毫沒有一點超級大國的風範。這一幕再次印證了弱國無外交的道理，也再次暴露了老美恃強凌弱的醜態。

美方指摘烏方不尊重美國，其實恰恰相反，從現場所見，特朗普和萬斯居高臨下，咄咄逼人，從頭到尾都沒有尊重澤連斯基，或者老美認為對方根本不值得尊重。平心而論，戲子此次表現確實令人刮目相看，面對強權並沒有屈服，還能據理力爭，不管是不是做騷，都值得一讚，起碼演技不錯。烏克蘭外長瑟比加讚揚澤連斯基有勇氣及力量，未必全無道理，在鏡頭面前確是如此。但問題是，此次會談不歡而散，接下來如何收拾殘局？烏方一再拒絕簽署礦產協議，到底還能堅持多久？

特朗普嘲諷澤連斯基沒有籌碼，當然沒有說錯，烏克蘭能夠撐到現在，全靠美西方援助，如今美援斷絕，即使歐洲誓言繼續支持，恐怕也撐不了多久。別看歐洲政客慷慨激昂，一個個擺出主持正義的姿態，願與澤連斯基共同進退，實際上不過是裝模作樣，寄望他們與俄羅斯對抗，無異於緣木求魚。更何況，歐洲國家面對特朗普的威脅勒索，自顧不暇，還有多少能力支援烏克蘭，實在令人懷疑。

理想很豐滿，現實很骨感，沒有籌碼的澤連斯基與特朗普對罵，只能圖一時口快，解決不了任何問題。相反，多次觸怒對方的結果，勢必引來更大報復。須知侵侵不僅唯利是圖，而且虛榮心特別嚴重，絕不容許自己權威被一再挑戰。他已將烏克蘭礦產資源視為囊中物，必欲取之而後快，不管澤連斯基如何掙扎，終究逃不過五指山。對此，相信他自己也心知肚明，之所以拒絕簽署礦產協議，也許不是因為有勇氣，而是因為不想背負「賣國」罵名。

可惜為時晚矣，從烏克蘭聽從美國唆擺而走上對抗俄羅斯那天起，就注定了悲慘的結局。澤連斯基不想背負「賣國」罵名，惟所作所為都是將烏克蘭推向絕路。特朗普指對方正拿數百萬人的生命和第三次世界大戰做賭注，雖然沒有說錯，但他沒有說出的事實是，美國才是始作俑者，一切都是因其而起。