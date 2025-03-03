龍吟虎嘯：美對華亂幹只兩年命

特朗普政府要在解決俄烏戰爭、巴以戰爭、中東衝突、向全球和盟友開打貿易戰，放言要吞併加拿大、格陵蘭的同時，並沒有停止或放鬆對中國的博弈，而是同時出手且提升打壓力度，讓人看不出特朗普有對華改善關係、放棄把中國視為「最大競爭對手」、打垮而後快的迹象。

中方也早已做好準備，兵來將擋，水來土掩，在各方面施以反制和反擊；中方堅定不移地貫徹「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人」的方針，早就對山姆大叔欺善怕惡，大耍兩面派，說一套、做一套，亡我之心不死，看得很深很透，「任爾東西南北風，我自巋然不動」，而且中國的工具箱裏有的是克敵制勝的法寶。過去，中國是「弱國無外交」，現在是「大國外交」、「強國外交」，面對任何對手和複雜局面都能從容淡定將其擺平；不識相的，敢胡來的，必讓它吃不了兜着走。過去4年，拜登政府已不斷吃癟，焦頭爛額，現在特朗普會能怎樣呢？

我們是心裏有數的，特朗普卻是不甘心的。第一，他看不起拜登，覺得這個「老傢伙」不可能打敗中國。第二，他自以為比拜登本事大，他比拜登和中國領導人有交情，用交情迷惑、忽悠他人，特朗普自認是強項，不妨反覆發揮。第三，特朗普覺得他在短期內搞定俄烏、巴以、中東，搞定盟友多向美國進貢交錢，美國必會聲威大振、國力強大，不信中國還能頂得住。

特朗普的這種「不甘心」、「有信心」現正在興頭上，有人勸他小心為妙，告訴他「中國你打不倒」，他是不會聽的。這沒關係，但凡這類「霸道強人」都是不碰南牆不回頭的！

可以預見，特朗普的「不甘心」最多只有一年半、兩年，等到美國中期選舉到來，特朗普的對華政策、對華打壓交不出「成績表」，他就會信心崩潰。那時他會咋辦？收回對華政策，改善兩國關係？還是武力較量，瘋狂一把？