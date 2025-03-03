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龍門陣
病魔纏身 6旬漢住所燒炭亡
山麗苑有男住戶燒炭氣絕身亡。
【本報訊】粉嶺龍馬路88號山麗苑住戶，昨日中午12時許報案，指其姓李（63歲）男家人於住所洗手間內暈倒，昏迷不省人事。救援人員接報趕至，經檢查後證實李男已經氣絕身亡，並在其身旁發現一盆燒過的炭。警員於現場檢獲遺書，經初步調查，不排除李男不堪身體病折磨尋短，案件無可疑之處。
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