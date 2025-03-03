獨自行山頭暈 病翁墮坡斷魂

孟公屋長者跌水坑 扭傷腳無法動彈 長者行山意外一日兩宗致一死一傷！將軍澳一名六旬男子，上周五獨自行山期間，意外跌落30米下山坡水坑，因扭傷腳無法動彈被困，家人見他夜未歸家而報案。事主被困至本周日，始被市民發現報案，他獲救後仍然清醒，由救護車送院治療。另外，粉嶺亦有一名六旬翁，昨晨獨往蝴蝶山行山期間，不慎墮落5米山坡昏迷，他被救起送院後證實不治。經初步調查，不排除事主病發暈倒墮坡身亡。

昨日上午約10時半，將軍澳孟公屋下村，有村民到停車場取車時聽到男子的呼救聲，於是循聲前往查看，懷疑該名男子被困於孟公屋與半見村之間的山坡下，遂報案求助。救援人員趕往現場，在約30米下的山坡底一個水坑附近，救出一名姓蕭（67歲）男子，他腳部受傷，由救護車送往將軍澳醫院治理。

獲救男子手機浸水失靈 據了解，上周五早上8時半，蕭男向妻子透露會到半見村行山，期間疑因跣腳意外墮坡。約兩小時後妻子發現他失蹤，打電話給他卻發現關機，當晚更是一夜未歸，翌日報案指其失蹤。直至昨晨，蕭男才被村民發現被困山坡底水坑，並且扭傷腳。據悉，蕭男因手機受損兼浸水失靈，因此未能夠與家人聯絡。

此外，昨晨約9時半，有途人行經粉嶺蝴蝶山近畫眉徑，發現一名男子倒臥約5米下山坡，於是報案求助。救援人員趕至現場，隨即救起該名昏迷的姓林（68歲）男子，救護車把其送往北區醫院搶救，惜終證實不治。警員經調查後，得悉林男生前有身體病，昨晨他獨自前往上址行山，且約了親友共飲下午茶，詎料發生意外。事件不排除林男病發暈厥後墮山坡，案件相信沒有可疑之處，其死因有待剖屍檢驗確定。