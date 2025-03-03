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青衣市場點心店冒煙 消防到場

案發青衣市場一點心店。 案發青衣市場一點心店。
案發青衣市場一點心店。
【本報訊】昨日凌晨5時許，青衣担杆山路6號長發邨內青衣市場，一間點心店有煙冒出。消防接報到場處理，事件中無人受傷，毋須疏散，事件起因有待了解。
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