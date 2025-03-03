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狂徒上門淋油 住宅鐵閘染紅

錦蓉閣有單位鐵閘被淋紅油。 錦蓉閣有單位鐵閘被淋紅油。
錦蓉閣有單位鐵閘被淋紅油。
【本報訊】昨日凌晨近1時，執法部門接獲報案，指馬鞍山錦豐苑錦蓉閣一單位鐵閘沾有紅油漬。警員到場經調查後，把案件列「刑事毀壞」，正調查事件起因。
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