大坑電動車撞牆 四口家同傷

泊位疑突然失控 剷行人路向前衝 新車落地不足一個月的國產電動車，昨午在港島大坑泊車期間，懷疑失控急速衝前，繼而剷上行人路兼擦花大廈牆壁後停下。車內安全氣袋彈出，中年司機與妻子及七旬雙親均告受傷，幸好傷勢輕微，一家4口俱送院治療，意外原因有待進一步調查確定。此外，一輛重型夾斗貨車，昨午駛經葵涌貨櫃碼頭一迴旋處時失事翻側，車上廢料倒落路面，被困司機獲救後證實沒有受傷。

昨日中午12時許，一輛白色國產電動車，駛至大坑勵德邨邨榮樓對開停車位，司機擬泊位時電動車懷疑失控，突然急速衝前剷上行人路，在擦撞大廈外牆後始停下。電動車車頭泵把損毀，車內安全氣袋也彈出，大廈外牆則遺下被電動車擦撞的花痕。

新落地不足一個月 救援人員接報到場，電動車姓范（49歲）男司機、其姓羅（41歲）妻子、及俱76歲的父母，分別報稱胸口、前額及手部受傷，4人均由救護車送往律敦治醫院治療。根據電動車的行車證顯示，該車於上月11日首次登記，即新車落地不足一個月發生意外，但事發原因有待警員進一步調查，案件列作「交通意外有人受傷」跟進，涉事電動車其後被拖走。

約一小時後，一輛滿載建築及裝修廢料的重型夾斗貨車，在葵涌貨櫃碼頭南路往昂船洲方向、駛至7號貨櫃碼頭對開的美青路交界迴旋處，失事自炒向左翻側。車斗內的廢料傾瀉而出散落在路面，姓鍾（50歲）貨車司機被困駕駛室。

斗車自炒 廢料傾瀉 救援人員接報到場，協助被困的司機離開車廂，他沒有受傷，因此毋須送院，在現場協助調查。夾斗車翻側時撞毀約兩米乘3米路面，其後有垃圾車到場把散落在路面的廢料清走。

經調查後，不排除夾斗貨車轉彎時車速過高釀禍，案件列「交通外無人受傷-政府財物損毀」處理。