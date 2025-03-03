醫健：藥到病除：缺乏葉酸及維他命B12

維他命B9（葉酸）和B12在人體的血液製造期間擔當着重要的角色。當患者缺乏葉酸和維他命B12時，身體會製造不可正常使用的紅血球，導致貧血的狀況發生。

孕婦酗酒少菜可致 均衡飲食對於維持身體所需的各類營養極其重要，肉類食物如肝臟、腎臟、海鮮等含有很豐富的維他命B12；蔬菜、水果等則含有葉酸。均衡食物足以維持每日所需攝取的維他命。然而，對於長期素食者或曾進行胃部手術的人士，皆有可能因未能有效吸收維他命B12而導致缺乏症。孕婦過少食用蔬菜，以及酗酒者，皆有可能患上葉酸缺乏症。

部分長期病患者或會對於自身的藥物有疑問。為何自己並非上述的高風險人士，卻被給予相應的維他命補充劑？部分藥物對於身體對維他命的吸收亦會有所影響，如部分胃藥或糖尿藥二甲雙胍都會減低維他命B12的水平。服用抗癌藥物甲氨蝶呤、抗生素（Trimethoprim）或抗癲癇藥物苯妥英的人士亦會有患上缺乏症的風險。

維他命B缺乏症大多不會有症狀，然而，當病人已經呈現出神經系統上的影響，或病人正在懷孕當中，應立即補充葉酸和維他命B12。

維生素B12和葉酸缺乏症通過適當的飲食調整和必要的補充品治療，可以有效預防和管理。對於高風險人群，定期檢查和早期干預是保障健康的重要一環。若有任何對藥物或疾病的疑問，請即向醫護人員查詢。

香港醫院藥劑師學會

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