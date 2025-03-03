明起冷鋒到 驟雨伴雷暴

【本報訊】本港天氣乍暖還寒，潮濕及大霧未散去，寒潮又將殺到。一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，本港今日仍潮濕有霧，日間相當溫暖及有一兩陣微雨。而一道冷鋒會在明日橫過廣東，同時受高空擾動影響，本港將有驟雨及雷暴。氣溫亦將從明日開始下降，預計接近周末時天氣相當清涼。

周五14℃ 帶遮着夠衫 天文台預測，今日氣溫介乎攝氏21至26度，天氣大致多雲，早晚潮濕及有霧，吹輕微至和緩南至東南風，日間短暫時間有陽光及相當溫暖，而至今晚則有幾陣驟雨。最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。明日起冷鋒殺到氣溫下降，介乎攝氏18度至22度，漸轉吹東北風，天氣多雲間中有驟雨，能見度較低，初時局部地區有雷暴。

展望未來幾日，受隨後的東北季候風及其補充影響，本周中至後期（5日至8日）華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨。香港9天天氣預報顯示，氣溫將在本周五（7日）降至最低，介乎攝氏14度至17度，同時今日起至下周初時都可能會有降雨。預料季候風會在下周初稍為緩和，氣溫亦將緩慢回升。