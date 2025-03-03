大埔單車節移師西沙 逾2000愛好者參加

【本報訊】「迎全運‧第二屆大埔單車節」昨日於西沙GO PARK舉行，除設專業賽事——校際繞圈計時賽外，園區內亦設電競單車賽事及小朋友平衡車體驗。活動另特設環大埔單車定向任務挑戰及悠遊單車遊予公眾參與，讓參加者體驗西沙GO PARK附近多條新單車徑，路線覆蓋大埔區內多個知名地標，活動共吸引逾2,000名單車愛好者參加。

大埔民政事務專員陳巧敏開幕致詞時表示，希望單車節可以激發市民對運動的熱愛，令到全香港市民一同投入第十五屆全國運動會。大埔體育會主席蔡錦光則指單車節除了鼓勵市民參與單車活動，亦同時提高市民對單車安全意識。

「迎全運‧第二屆大埔單車節」首次將活動場地移師至全新地標西沙GO PARK，設多元化單車賽事及活動，讓單車愛好者於新場地體驗單車運動的樂趣。一眾學界精英亦齊集西沙GO PARK參與專業單車校際公開賽，最終「校際繞圈計時賽」高中組及初中組冠軍由聖芳濟書院獲得；高小組冠軍由沙田崇真學校獲得。