功夫茶：搵食艱難 中港男女唔願「生」 醫生選兒科驟減

功夫茶談人手問題 李家仁揭滿足感難取替 香港兒童醫院近日因耳鼻喉科醫生人手不足，而須停收新症，令人關注本港兒科醫生人手問題。資深兒科醫生李家仁向《功夫茶》表示，隨着本港出生率持續處於低水平，選擇從事兒科專業的新人比以前少很多。不僅港人「唔敢生B」，內地出生率亦低。儘管普通科醫生也懂處理病童的問題，但他認為兒科醫生仍有其難以取代之處，例如長期接觸兒童，觀察力敏銳，接到小朋友受傷的個案，可憑其傷勢甚至面色，判斷屬虐兒個案而向當局舉報。

要成為醫生首先在醫學院畢業，實習後有機會在專科受訓，在耳鼻喉專科的訓練有很多範疇要輪流兼顧，其中兒科耳鼻喉正是其中之一。李家仁舉例稱，如小朋友的扁桃腺腫大要做手術，很多時涉及睡眠窒息的問題，最理想是由兒科耳鼻喉科醫生處理，但其實其他耳鼻喉科醫生也有能力處理。所以說兒科耳鼻喉醫生是處理一些很特別、很困難的個案，但如果這方面範圍的病人不多，沒理由讓一個醫生閒坐沒事幹。

翻查資料，兩岸3地均面對兒科醫生人手不足問題。李指出，這是一個很大的問題，兒科醫生特別之處在於要看病人的需求，港人現時不熱衷生小孩，以前香港每年有10萬名嬰兒出生，去年降至約3萬名，恐怕還會繼續下跌，導致兒科醫生沒有病人。本港生育率愈來愈低，內地情況也一樣，雖然國家政策開放，但由於大部分人也想子女得到最好的照顧，所以生育率亦低下，中港兩地生育率俱低迷，兒科醫生自然愈來愈少。

內地來港看診病童趨罕見 李又指，很多兒科醫生處理的問題，例如小朋友流鼻水、喉嚨痛、中耳炎等，其實普通醫生也可以處理，因此兒科醫生的工作量便會少了。李又稱，以往有來自深圳、東莞或遠至四川的病人來香港看醫生，但這情況現在亦愈來愈罕見，除了內地生育率愈來愈低，內地醫療水準逐步提高亦是原因之一。

觀察力敏銳易辨虐兒個案 兒科醫生不僅看病童，還要照顧很多方面的事情。李家仁以虐兒為例，在急症室看到病人，家人說小朋友擦傷，兒科醫生仔細觀察傷勢，再作詢問後若發現不對勁，懷疑為虐兒個案，便要通知當局處理。對於行內是否青黃不接，他不認為有這情況，因為醫院一直有培訓，亦有人繼續專注於兒科發展，相信服務水準一定可以延續下去。

李又稱，做兒科醫生其實很開心，尤其看到小朋友痊愈後活潑到處跳，或者當私家醫生跟病人家庭建立互信等，所以很鼓勵新人入行。他又表示，有些病人由出生6個月後開始看病，直到長大成家，有了小朋友後再帶其下一代前來看病，當中的滿足感是無可取代。