港府：不考慮向高鐵客收離境稅

【本報訊】政府早前提出分別向每名飛機乘客及每架北上的私家車收取200元離境費用，預計每年可分別帶來16億元及10億元收入。對於有聲音認為可向高鐵乘客收取類似費用，政府昨表明不會考慮，又稱政府推出的措施會盡可能減低對一般市民的影響。

《財政預算案》提出，由2025／26年度第3季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。預算案又指要研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響，若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。

然而，無論是調高機場離境稅或增收北上私家車邊境建設費，旅遊業及商界早前均反映有保留，甚至指是窒礙旅客來港及企業北上的經營成本。

私家車北上徵稅屬設想階段 對於各種有關離境稅的聲音，財金官員昨在電視節目中解釋，指現時私家車只佔各種北上交通工具約15%，認為駕駛人士經濟能力較好，開徵稅項影響相對輕微，又強調政府在邊境設施投放不少建設，維護也要費用，從用者自付的角度應該收取些少，但是計劃仍在設想階段，可以再商量。

就有聲音認為高鐵離境亦應收稅，財金官員表明政府不會考慮，又稱政府推出的措施要考慮3個原則，包括不影響相對競爭力、能者多付及用者自付，以及盡可能減低對一般市民的影響。