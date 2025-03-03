恐龍會客室 2個月吸4.2萬人次參觀

【本報訊】尖沙咀文物探知館「恐龍會客室」去年12月開幕，市民除了可看到赤洲首度發現的恐龍化石，還可以近距離觀看專家清修化石的過程。發展局昨日表示，自開幕以來，「恐龍會客室」深受市民和遊客歡迎，短短兩個月已成功吸引超過4.2萬人次參觀，希望香港可以繼續做好恐龍化石清修和研究工作，並藉着是次機會，提升市民對科學的興趣和認識。

發展局局長甯漢豪發表網誌，指「恐龍會客室」搭建設備齊全，「會客室」的溫度、濕度和照明亮度均有特定要求；亦設置「清修區」，讓市民能夠近距離觀看中國科學院古脊椎所專家和工作人員清修恐龍化石，在香港是首次有這樣的機會。

她指為配合恐龍化石展示，古蹟辦特意邀請本地古生物復原畫師，在古脊椎所專家的指導下，創作與赤洲恐龍化石年代相近的中國恐龍復原圖和足迹，以及白堊紀全景圖，點綴「恐龍會客室」和香港文物探知館庭院的玻璃幕牆。此外，古蹟辦與本地繪畫師聯手創作貓館長與恐龍，以及恐龍化石插圖，並推出以恐龍為主題的紀念品，例如利是封、襟章、匙扣等。

周末假期導賞 費用全免 「恐龍會客室」設有團體預約導賞服務，並在周末及公眾假期提供公眾導賞服務，費用全免。為增進公眾及學生對古生物的認識和興趣，古蹟辦與漁農自然護理署已開展9場恐龍及古生物公眾講座、中小學到校科普活動和一系列有趣的工作坊，例如「手繪恐龍圖案曲奇」工作坊、「古生物大觀園」手工藝工作坊和「化石小偵探」古生物工作坊。公眾在「會客室」內不但可以一探赤洲恐龍化石的面貌，還可以認識香港的古生物化石，例如水生動物介形蟲和菊石，以及同屬恐龍時期的植物化石。

甯漢豪亦稱在赤洲的砂岩上，保留了這麼多的恐龍化石實屬難得，這次研究不但有助於建構香港的恐龍故事，也有助建構大灣區的恐龍故事，包括了解遠古時代在大灣區一帶生活的恐龍品種、習性及生活環境等，相關資料有待兩地一起探索和研究。

她又稱在研究方面，古蹟辦與漁護署會聯同中國科學院古脊椎所，以及香港、內地和其他地方的專家及研究機構合作，推展恐龍化石清修工作和研究，以鑑定赤洲恐龍的種類和習性，探索香港遠古時期的古生態面貌。相關研究發現將進行專家論證，最終的研究成果會在學術期刊上發表。