河套港園區財政壓力大 當局指需調用市場力量

【本報訊】河套深港科技創新合作區香港園區第一期發展到2030年初步完成，預期到2035年連同第二期設施，建立完整生態圈。創新科技及工業局局長孫東指科學園過去20多年總投資額逾1,000億元， 而河套規模是科學園的4倍，並要在10年時間取得發展成果，財政壓力相當大，唯一辦法是調用市場力量，政府會與市場緊密合作，將更多資金引入河套區。

孫東昨在電台節目中指出，香港園區是「特區中的特區」，要利用兩制之力，發揮香港獨特優勢，同時借鑑內地辦事相對高效、簡潔，推動科研產業發展。至於另一個本港創科重點項目新田科技城，他指要發展成中試產業基地，在基礎科研以外，透過試驗發展更成熟的產品技術，再引導科企到大灣區，以至東南亞等地生產，強調要發展高增值和有特色的科技產業。

政府除協助傳統工業升級轉型之外，他指同時亦要推動新型工業發展，而在過去兩年在新型工業資助計劃下， 支持建立逾百條智能生產線，去年在經濟相對疲弱下，製造業生產總值仍然增加6%，即將近300億元，是回歸以來第二高，認為未來除了幫助傳統工業升級轉型，本港要堅持建立新型工業。

指創科要打造明星企業 他表示，去年推出的「新型工業加速計劃」已批出首宗申請，另有幾宗正在審批，希望盡快批出。他又提及初創企業是未來香港科技創新一個重要支柱，去年全港初創企業已增至4,700間，按年增長逾10%，數量是疫情前的4倍。

他又強調香港如要建立國際創科中心，一定要有自己的「明星企業」，因為「明星企業」是「買不來」，必須由初創企業做起，而當局透過「創科加速器先導計劃」，協助初創企業快速成長，相信透過一系列「組合拳」，將來香港新興工業發展會有一個全新面貌。