環境局 北都區域供冷檢視 慳400億工程開支

啟德發展區區域供冷系統 （北廠）。

啟德體育園行先一步 次季向立會交報告 《財政預算案》提出檢視新發展區區域供冷系統，環境及生態局表示，政府直接建設和營運區域供冷系統花費大量公帑，是時候探討新方式建設和營運新發展區的區域供冷系統。該局亦已要求檢視洪水橋/厦村和新田科技城的區域供冷系統工程的規模，縮減至絕對必要的範圍，初步估計可節省至少400億元的開支，當局會在第二季向立法會提交檢視報告。

環境及生態局局長謝展寰昨日在網誌表示，在去年第4季已要求檢視在這兩個新發展區提供區域供冷系統的規模、優次和推進模式，把政府工程縮減至絕對必要的範圍，務求更具成本效益地配合當地發展。當前檢視仍在進行中，預計將在第二季向立法會環境事務委員會報告檢視結果。

規模經濟增效率減成本 區域供冷系統是一種集中式的冷卻系統，通過中央冷卻站製冷，並將冷卻水或冷氣輸送到整個地區的多個建築物，為其提供冷卻服務，簡單來說是地區性的中央供冷系統。相對單位或樓宇各自裝置製冷系統，區域供冷系統的規模經濟效應可以提高製冷效率和成本效益，因此內地和國際間很多城市，例如深圳前海、廣州、重慶、新加坡、巴黎和多倫多等，都採納了這種方式來供冷。

謝展寰續指，香港第一個區域供冷系統設在啟德，為該區的非住宅建築物提供空調冷氣，新落成的啟德體育園也是區域供冷系統的使用者。目前除了使用中的啟德區域供冷系統，東涌和古洞北新發展區的區域供冷系統已在建設中，而洪水橋/厦村和新田科技城新發展區的區域供冷系統工程還在初始或規劃階段。特別是洪水橋/厦村和新田科技城的區域供冷系統，按現時規劃將會是香港最大規模的區域供冷系統，政府工程費用達到數百億元。

對於區域供冷系統，謝表示，香港的非住宅樓宇，一般都會裝置中央製冷系統來提供空調。這些製冷系統是樓宇發展成本的一部分，都是按市場規則來供應和營運的。區域供冷系統有着成本效益的優勢，應該是一盤有潛力的生意。

起示範作用印證可行性 謝又稱，以往由政府直接建設和營運區域供冷系統的做法，除了需要動用大量公帑，還排除了私人企業的商業機遇和企業參與的種種好處。政府率先在發展區建設和營運區域供冷系統，已經起了示範作用和印證了區域供冷系統的可行性。他認為，是時候打破以往做法，探討更好的方式來建設和營運未來新發展區的區域供冷系統。