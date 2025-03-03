救援在野 逾3000健兒起跑

【本報訊】無國界醫生（香港）自2002年起，舉辦無國界醫生野外定向比賽，第23屆「救援在野」昨日在香港科學園舉行，將會延續上屆跑步比賽的賽事形式，讓更多參賽者為急需醫療人道援助的人跑上救援之路。當中跑步比賽分為10公里及3公里賽事，勝出者可獲獎盃及獎品。至於供家庭及個人參與的「救援GO！」定向體驗賽則不設獎項，志在令參賽者對組織在全球的人道救援工作有更深入了解。

比賽於昨晨8時開始，今屆比賽吸引逾3,000人報名。記者現場所見，大批掛上號碼牌的健兒在香港科學園出發，沿着海濱跑向終點。跑步比賽分為10公里及3公里，參加者須年滿16歲。兩項賽事分別設男女子各年齡組別最佳時間獎項，得獎者可獲獎盃及獎品。同時，為鼓勵參賽者推動親友捐款支持無國界醫生的救援工作，活動另設籌款獎項，所有參賽者均可競逐，總籌款額最高的3名參賽者可獲獎品。

定向體驗賽了解人道救援 除跑步比賽外，不設獎項的「救援GO！」定向體驗賽，則吸引一家大細參與。現場所見，小孩與父母合作，需要在園內指定位置完成10個挑戰任務，包括以硬膠板運送不同顏色的膠波到指定位置，操作遙控車到達目的地等，他們發揮合作精神，體驗組織在全球的人道救援工作。而今次比賽亦與本地卡通聯乘，充滿本地色彩，吸引不少家庭參賽。