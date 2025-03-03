天瑜父索調查資料遭拒 質疑執法部門本末倒置

【本報訊】罹患橫紋肌肉瘤的「小天瑜」周天瑜於2020年在瑪麗醫院接受手術，惟不幸遇上醫療事故成「植物人」，並於2024年3月10日不幸離世。天瑜的父親昨在社交平台貼文，指日前經律師去信執法部門希望進一步了解案件細節和調查資料等，但收到執法部門回覆指由於此案將來可能於死因庭進行研訊，執法部門正跟進相關事宜，故現時並沒有其他資料可以提供。天瑜父親指若說怕影響到將來的死因庭結果而不去弄清楚證據的真實性，根本是本末倒置的做法，他不能接受。

天瑜父親認為事件涉刑事責任，於2023年10月向執法部門報案，希望調查關於瑪麗醫院醫務人員涉嫌篡改天瑜醫療事故裏的麻醉科即場手術紀錄，但在上月22日，即事隔一年多後執法部門回覆稱已完成調查，並在徵詢律政司意見後，不會就此案展開刑事檢控程序。

他昨在社交平台貼文，指收到有關回覆後再次求助律師去信執法部門，表示希望進一步了解案件細節和調查資料等，給予家屬和公眾一個交代，兩日後（2月27日）收到執法部門回覆，指由於此案將來可能於死因庭進行研訊，執法部門正在跟進相關事宜，故現時並沒有其他資料可以提供。

查證醫療紀錄真偽極關鍵 對於執法部門的處理手法，天瑜父親表明不敢苟同，又指正正因為需要召開死因庭，所以他才更有必要弄清楚醫療紀錄的真實性。他指目前來說，這份醫療報告是最關鍵最有力的證據，可直接證明醫生有沒有犯錯，然後影響着後面的所有事情，包括醫學專家撰寫的報告、醫委會的判決、法庭會否召開死因庭、死因庭的判決結果，還有律政司會否發起刑事訴訟等等。若這份醫療紀錄有造假的成分，後面的一切也都會骨牌式地受影響，出現錯誤的判決，所以確認這份文件的真實性，絕無造假成分，是其第一步要做的事情，也就是整件事的第一粒鈕扣。

天瑜父親擔心這次律政司不作起訴，會不會就是因為執法部門的調查方向有誤或不夠詳盡。那就會直接影響到律政司的決定，所以他強烈要求執法部門現在便要交代事件的調查內容，首要任務是先弄清楚這份醫療紀錄的真實性，不要讓這份存疑的醫療報告繼續影響着將來的各種判決。

他表示，只是希望確保調查方向無誤，無論執法部門或家屬都不應該放棄任何有機會弄清事情真相的機會，所以如果說怕影響到將來的死因庭結果而不去弄清楚證據的真實性，這是一個本末倒置的做法，他覺得不能接受。