肺炎日均殺31人 流感高峰出手頻

6成受訪者誤會肺癌更兇狠 肺炎是香港第二位致命疾病，平均每日奪走31人性命，但港人低估了肺炎致命風險。有醫學組織昨公布一項關於「肺病的事實與謬誤」的調查結果，發現只有兩成半人知道肺炎是肺疾中死亡人數最多，更有多達六成受訪者誤以為肺癌是肺病頭號殺手。有醫生提醒肺炎不可輕視，如出現病徵要提高警覺，及早醫治，又呼籲定期接種肺炎球菌疫苗和流感疫苗。

香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）於2月5日至2月18日期間進行網上問卷調查，成功訪問了1,044人，香港胸肺基金會主席古惠珊表示，逾千名受訪者中，逾六成人以為肺癌是肺病的頭號殺手，僅兩成半知道肺炎是最致命。

慢阻肺病患者應多運動 據資料顯示，2023年肺炎奪命人數高達11,334人，佔死亡人數19.9%。肺炎的住院及死亡人數近年有明顯上升趨勢。從2005年至2016年，肺炎入院人數由29,920人激增至64,395人。2005年至2022年，死於肺炎的人數也從4,290人增加10,499人，死亡率自65歲以上有明顯的增長。在冬季流感高峰期，肺炎肆虐尤甚。

世界衞生組織最新公布，慢阻肺病是全球第4大死因。不過是次問卷調查顯示，大眾對此認知不足，其中長期咳嗽、咳痰和呼吸困難都是慢阻肺病的典型症狀，但有61.1%受訪者誤把不相關的胸痛當作病徵。調查又發現，超過一半受訪者對慢阻肺病的起因、高危群組及禁忌存在謬誤，近四成人誤會慢阻肺病患者肺功能差，不宜運動，但事實恰恰相反，慢阻肺病患者更應多作運動，強化肺部健康。

肺纖維化屬嚴重肺疾，死亡率很高。調查揭逾六成受訪者對於此病的起因、診斷、治療都不甚了解，近四成人以為吸煙是主要病因，有近兩成人以為X光檢查能有效確診肺纖維化。美國胸肺學院（港澳分會）會長楊耀昌稱，肺纖維化是指肺臟在受損後出現結疤現象，病因包括環境和職業污染物、特定藥物、間質性肺病和感染（新冠肺炎或沙士病毒亦會併發肺纖維化）等，世界有500萬人受肺纖維化影響。

另外，藝人方大同日前病逝，但未透露病因，不過他過去曾因氣胸多次入院，古惠珊解釋指，氣胸是有氣體積聚在肺部與胸壁之間的胸膜腔，氣體會擠壓肺部，導致胸痛、換氣不足及呼吸困難等，有致命風險。她提到，儘管「原發性氣胸」成因不明，但有吸煙習慣及身材高瘦人士較高危。