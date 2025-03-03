逾3500人定向挑戰 強化災難應變

【本報訊】香港紅十字會昨日舉行「第三屆紅十字會定向挑戰」活動啟動禮，活動吸引超過3,500位參加者。主辦機構指出，希望透過今次慈善活動，讓公眾了解更多災難應變及備災知識，鼓勵大家身體力行，實踐人道精神。勞工及福利局局長孫玉菡表示，再安全的城市都要有危機感，若人人都了解有危機時如何助己助人，城市會更安全。今屆「定向挑戰」於前日至昨日舉行，以「Stay Strong！齊撐韌性社區」為主題，參加者需在九龍東區尋找超過80個指定「打卡點」完成各種任務。

體驗施行心肺復甦法 活動特設5個「實體任務點」，讓參加者體驗模擬為傷者包紮、使用自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）及施行心肺復甦法、模擬家居火警逃生、模擬低窪地區疊沙包挑戰等，學習備災及急救知識，加深了解紅十字會的緊急救援及備災工作。

孫玉菡致詞時表示，香港是全世界最安全的城市之一，但再安全亦要有危機感，每人都要了解一旦出現危機時應如何處置。而啟動禮亦邀得多位年近80歲的老友記參加者出席，分享參與活動的原因及建立韌性社區的重要性，當我們掌握急救知識，不幸遇上危難時也可以救人自助。