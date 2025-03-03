職場性騷擾過火 6成女性無求助

訂預防指引欠積極 促培訓增警惕 職場性騷擾的問題愈趨嚴重。有調查結果發現逾30%受訪女性僱員在過去3年曾受職場性騷擾，涉及的情況包括言語、文字及電子訊息，亦有涉及身體接觸及性的非言語暗示，但有60%事主沒有求助，同時發現僅9.6%的受訪企業和25.7%的受訪女性員工表示曾接受過預防職場性騷擾相關培訓，且不到一半的受訪企業和女性員工表示公司有制訂「職場性騷擾」相關政策。議員葛珮帆及相關團體呼籲社會更加關注女性在職場遭遇性騷擾的問題，並敦促所有企業盡快制訂「性騷擾指引聲明」。

葛珮帆聯同平等機會委員會、香港中小型企業聯合會、大灣區香港女企業家總會及香港島婦女聯會，昨聯合舉辦「履行企業ESG責任 拒絕職場性騷擾」行動日，並公布有關女性「職場性騷擾」調查結果。

這次調查在今年2月11至21日以網上問卷方式，分別向企業及女性僱員發放，成功向104間中小企業發送問卷，結果96.2%受訪企業或管理人員都是知悉公司應一律受到《性別歧視條例》規管；惟只有45.2%企業表示有訂立「性騷擾指引聲明」；90.4%表示在過去3年並沒有接受過與預防職場性騷擾相關培訓課程；只有65.4%表示有充分信心掌握職場性騷擾的定義和行為。

涉言語身體接觸性暗示 在女性僱員調查方面，從311份成功回收問卷中，發現有超過30%受訪者於過去3年均有遇到不同情況的「職場性騷擾」，這些情況包括19.9%涉及言語/文字/電子訊息；18.4%是有身體接觸；18.8%涉及性的非言語暗示。當遇到「職場性騷擾」時，有60%受訪者沒有作出處理；即使會處理的，大多數不願張揚而傾向於內部處理。

調查結果也發現，曾遭受「職場性騷擾」的事主沒有作出處理原因繁多，其中認為是「工作常見情況，見怪不怪」佔27.5%和「不想令情況變壞或關係惡化」有25%佔較多，另外，有17.5%事主認為作出處理是沒有幫助，也有5%不清楚投訴途徑及害怕失去工作，認為投訴程序繁複的受訪者也有2.5%。

另外，僅有9.6%的受訪企業和25.7%的受訪女性員工表示曾接受過預防職場性騷擾培訓，且不到一半的受訪企業和女性員工表示公司有制訂「職場性騷擾」相關政策。

倡清晰投訴渠道 嚴謹守則 葛珮帆說：「大部分員工可能也不知道何謂職場性騷擾，令到大家可能就算遇到好色的同事、覺得被冒犯的場景，可能都覺得見怪不怪，平時也是這樣，投訴也沒有用，投訴也沒有人理我，或者投訴反而會否令自己失去工作？所以令她們不作出投訴。」

該等團體倡議把保障在職婦女免受性騷擾納入企業環境、社會和公司治理（ESG）的重要指標之一，又呼籲社會更加關注女性在職場遭遇性騷擾的問題，並敦促所有企業盡快制訂「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序，推行嚴謹的員工守則，並提供適切的培訓，以保障女性員工免受性騷擾的傷害。