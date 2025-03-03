倡開發大嶼南高端旅遊 增吸引力

【本報訊】外界狠批「明日大嶼」的交椅洲人工島計劃倒錢落海，而政府早前已押後發展時間表，而上周公布的《財政預算案》更是隻字未提及「明日大嶼」。

身兼行政會議成員的議員林健鋒昨在電台節目中建議開發大嶼南作高端度假勝地，提升本港旅遊吸引力。他又認為招商引資是解決財赤的關鍵，呼籲政府靈活處理土地規劃及基建項目。

早前在立法會財務委員會上，亦有其他議員質疑「明日大嶼」項目是否「胎死腹中」，甚至要求煞停計劃的前期研究及工程，財金官員當時解釋，本港現階段須全力推展北部都會區，「明日大嶼」排在北都之後。林健鋒昨則認為政府應開發大嶼南作高端度假勝地，提升本港旅遊吸引力。

他指政府在基建和土地規劃方面要保持靈活性，北都是本港未來經濟發展重要引擎，應加快規劃建設，吸引高科技企業或工業項目進駐。他以飛機拆卸工程為例，可考慮成立安裝拆卸培訓中心，讓香港成為國際飛機零件中心。

招商引資填補財赤缺口 在基建資金方面，他建議政府通過發債來推動大型基建項目，同時可以通過稅收和土地收益來償還債務，形成良性循環。他建議政商合作，參考沙田第一城開發模式的成功經驗，共同推動項目發展。

他指財赤問題必須通過開源節流來解決，但是單靠節省無法填補龐大財政缺口，招商引資是重中之重。他建議政府加大力度吸引外資企業來港，通過香港低稅制和良好營商環境賺錢交稅，增加政府稅收、改善庫房收入。