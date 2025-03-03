社福教育遭開刀 當局辯稱有加撥款

【本報訊】政府預計2024/25年度的財政赤字為872億元，較原先預測高近一倍。上周公布的新一份《財政預算案》提出「強化版」的財政整合計劃，包括至2027/28年度累計削減政府經常開支7%。有議員在早前召開的立法會財務委員會上追問，削減社福一筆過撥款代表或要削減人手，認為當時政府回應像「拋波」、「即係無答過我啦」。當局昨進一步指一直投放資源協助基層，社福、醫療及教育，3個政策局每年撥款過千億元，而且一直有增加。

新一份預算案提出加大「資源效率優化計劃」的力度，在不影響綜援及公共福利金及法定開支前提下，2025/26年度節省政府經常開支的幅度將由原來的1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度。預算案預計，連同2024/25年度的1%減幅，累計的削減幅度為7%。以2023/24年度經常開支為基礎，每年分別節省約39億元、117億元、195億元及273億元的政府經常開支。

社福界人手被迫削減 早前在立法會財務委員會上，有議員再追問，現時社福開支為一筆過撥款，包括服務資金及工資。他們質疑在不削減綜援及其他福利金額的情況下，削減開支代表要進一步削減人手，又指當時政府回應像「拋波」、「即係無答過我啦」。

財金官員昨在電視節目中強調政府投放不少資源協助基層，社福、醫療及教育3個政策局每年撥款過千億元，而且一直有增加。財金官員期望相關政策局能檢視一下現時服務及善用科技，希望能最有效善用資源服務市民，但沒有一個硬指標。