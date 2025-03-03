不欲放過人才 削公僕編制不等於停招聘

【本報訊】面對龐大的財政赤字，政府表明要節流。預算案提出未來兩年每年分別削減公務員編制2%，預計至2027年4月1日削減約一萬個職位。被問到為何不直接刪去現時逾兩萬個編制空缺，當局解釋稱，空缺和減少人手是兩回事，某些職位空缺不能不填補。另外，當局指會透過善用科技等方式，縮短工作所需的時間。

現時政府職位編制為193,645個，實際聘請174,135名公務員，即有21,865個職位空缺。被問到為何不直接刪去現時的空缺，財金官員昨在電視節目指職位有空缺不等於沒有需要，如無法填補空缺，需要輸入或培訓人才。

公務員事務局局長楊何蓓茵則在電台節目中指出，空缺和減少人手是兩回事，某些職位空缺不能不填補，例如消防員、教師，形容是少一個人手便是少一個。她表示，某些職位空缺可以透過檢討工作安排、調職、退休自然流失等，達致減省人手。至於部門內部如何削減編制，她指要交由每個政策局自行決定。

冀運用AI縮短工作時間 楊何蓓茵表示，每個部門的編制開支由年初分發，遇到有空缺時，會先以合約形式聘請退休公務員，應付日常工作，但當要削減開支，亦可以減少。

她續稱，各部門首長會審視全部職位空缺，按需要而決定是否要繼續招聘人手，亦不想輕易放過好的人才。她又指政府相關部門需要運用本港研發的人工智能大模型「HKGAI」協助日常工作 ，期望可以縮短相關工作完成的時間，未來也會加強對部門管理層運用AI的培訓，推動部門善用科技。

政府2023年提出新招聘模式，大學三年級生可投考部分政府職位，並獲發有條件聘書。她指當局會繼續到大學招聘，期望找到最好的人才，檢討後繼續聘請公務員。

現時沒有限制每個部門的減幅，局長有權力把財政資源重新分配。楊何蓓茵又表示，政府部門需要運用本港研發的人工智能大模型「HKGAI」協助日常工作 ，期望可以縮短工作完成的時間，未來也會加強對部門管理層運用AI的培訓，推動部門善用科技。