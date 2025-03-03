公僕增薪點 死撐有評核把關 愈解畫愈惹齒冷

縮長者$2車優惠快手 共度時艱得把口 社會有強烈聲音要求問責官員及公務員減薪，但財政預算案公布只凍不減，而政府更指表現好的公務員仍可透過增薪點加人工（跳point）。當局昨解釋，工作表現理想者才可透過增薪點加人工、並非「自動加薪」，又指現時四成公務員已達頂薪，不會再透過增薪點加人工，部分職級亦非每年均有增薪點。有議員直言「不收貨」，批評現時是「有折扣凍薪」，期望可調整為高級公務員減薪。

新一份《財政預算案》提出2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員、行政會議非官守議員、全體公務員、立法會主席和所有議員及秘書處人員、終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員及區議會議員。然而，政府指表現好的公務員仍可透過增薪點加人工，惹起不滿。

財金官員昨在電視節目中表示，財赤下要求公務員凍薪是合適的做法，中期預測本港有2.9%增長，未來會持續增長，私人市場工資會上升，預算案已推出加強版的財政整合計劃，預期在2026/27年度經營帳目會恢復平衡並且有盈餘。

稱四成公僕已達職系頂薪 對於公務員透過增薪點加人工，公務員事務局局長楊何蓓茵昨在電台節目中解釋，增薪點目的是鼓勵員工每年進步，工作表現理想、品格良好才可按增薪點加薪，如有違規可以不按增薪點調升人工。她指現時有四成公務員已達到職系頂薪，不會按增薪點加人工，部分職級亦非每年均有增薪點，例如首長級人員是每兩年才有一個增薪點。

當局曾稱減薪會造成市場效應，倣效減薪，被問到凍薪會否同樣造成市場效應時，楊何蓓茵指不同人力資源顧問有不同看法，根據以往經驗部分私營市場行業會參考公務員的薪酬調整。她又指早前和公務員開會後，大部分人均表示理解全體公務員凍薪的決定。

曾倡議高級公務員減薪5.5%的社福界議員狄志遠直指現時的方案是「有折扣的減薪」。他指社會期望公務員減薪，但是凍薪只是「無法加薪」，他認為政府削減長者2元乘車優惠，社福資源被削減，但公務員沒有作出貢獻、共度時艱。

措施可調整 凍薪應變減薪 他表示，現時私人企業高級員工亦被減薪，凍薪「不是很合乎現時的社會氣氛」，政府更應以身作則減薪，增加說服力。他指政府亦曾指離境稅等措施可以調整，期望凍薪一事亦可以調整為減薪。他又認為對於高級公務員來說，削減數個百分點的薪酬不會影響生活。