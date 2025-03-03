虐待個案屢見 斬首暴打無法無天

葵涌和宜合道 ：有貓咪倒臥在行人路上。

【本報訊】本港發生虐待動物個案有上升趨勢，而且每一宗都駭人聽聞。在乙巳蛇年大年初一（1月29日）便發生一宗恐怖虐畜案，一名男子在元朗上攸田村晨跑時，察覺村口一處空地放置有一個銀色鐵盆，赫見一個染血的黑貓頭顱連頸部被放置在鐵盆，旁邊放有疑似祭品，更有人在生果上分插香燭及香枝，懷疑有人以貓首作祭品，在新正頭大年初一進行血腥祭祀儀式，惟祭祀儀式的內容及目的，則顯得撲朔迷離，執法部門將展開搜索及翻查村內的閉路電視錄影片段後，亦未能找回貓隻屍身及懷疑涉案人士，最後將案件列為懷疑「殘酷對待動物」個案處理。

事件9日後（2月7日），元朗上攸田村一條引水道內，再發現一個透明膠袋內載有兩具貓屍，與懷疑祭祀現場距離不足百米，消息指膠袋裝載的兩隻貓屍，分別為雄性和雌性，惟未知是否與上次發現的貓屍斬首案有關，愛協認為貓隻的死因有可疑。

兩日兩宗寵物貓墮樓一死 此外，疑疏忽照顧動物所導致的慘劇亦不時發生，執法部門於上周六（3月1日）晚8時許，接獲市民報案指葵涌和宜合道130號對開，有一隻黑白色的貓咪倒臥行人路，懷疑牠由高處墮下。警員接報到場調查，發現該隻貓咪不知所終，經向報案人了解後，證實愛協人員檢走牠進行救治。

另外，昨午2時許，慈雲山一名女子報案，指在慈樂邨樂滿樓對開空地發現一具貓屍；其後，毛孩關愛組義工到場把貓屍檢走，不排除貓咪由大廈高處墮下死亡，並在社交網呼籲是否有人認識貓主。及至晚上，義工指貓主已經聯絡他，由於貓咪的遺體已經交給了寵物善終服務公司，因此通知善終公司直接聯絡貓主。