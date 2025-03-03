去年每3宗僅1檢控 條例無牙虎助長歪風

【本報訊】根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、折磨、驚嚇動物，以至不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。不過近年的檢控個案連年下降，由2022年至2024年間，執法部門接獲涉殘酷對待動物的個案持續上升，但檢控個案則不升反跌，如2022年的呈報個案有54宗，至2024年上升至71宗，被捕人士亦有59人，但檢控宗數僅得22宗；即約3宗個案才有一宗檢控，無法有效打擊類似罪行。

而日前（2月26日）環境及生態局局長謝展寰書面回覆議員質詢時披露，漁護署2022至2024年間接獲15宗涉及貓隻身處危險位置，或懷疑從高處墮下受傷及死亡的舉報，當中10宗涉及貓隻從高處墮下受傷或死亡，但上述個案經調查後，未有證據顯示有人違反《防止殘酷對待動物條例》。

議員質疑檢控門檻過高 有議員質疑，《條例》的檢控門檻甚高，例如難以舉證上述個案的家貓墮樓死亡前，曾遭受「任何不必要的痛苦」，未具足夠阻嚇力。謝展寰指出，一直研究修訂《條例》，其中一個探討中的方向，是向動物負有責任的人施加積極的「謹慎責任」，要求他們妥善照顧動物的福利，包括飲食、環境、健康及行為方面。