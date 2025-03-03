捕殺落毒 罰則力度不足 港淪毛孩煉獄 2019至今加辣得個噏

2025年1月 貓屍斬首作祭祀

60團體促可囚7年 推飼者扣分制改善 虐待動物的事件一宗也嫌多，本港最近發生虐待動物個案卻見升勢，惟檢控比例及罰則，均欠阻嚇力。逾60個動物組織日前發表聯署聲明，指有兇徒設置非法捕獸器及投毒，更有兇徒斬貓頭祭祀和蒙頭虐殺貓隻等，令許多動物受傷。聲明建議將殘酷對待動物的刑罰增至7年，最高罰款要提升至100萬元；照顧者若遺棄動物則屬犯法，以及制訂全面的動物福利藍圖，包括引入飼者扣分制、重新審視「人道毀滅」的準則及程序。有議員表示，現行法例罰則低，且欠缺警告機制，希望引入謹慎責任原則，在寵物主人涉嫌疏忽照顧動物時，先發警告書，令他們及時改善照顧動物的情況。

參與是次聯署聲明的組織包括毛守救援、浪浪之家、香港動物輔助治療協會和浪浪協進會等。聲明指出，本港接連發生多宗嚴重虐待動物案件，包括投毒個案，事實上「毒餌事件」一直存在，曾有網民自發整合相關個案後製作出「毒餌地圖」，組織指投毒地點多選在民居附近的街道或公園，不僅危害動物生命，更可能威脅市民生命安全，促請當局高度重視此類案件，加強巡查執法，將兇徒緝拿歸案。

量刑起點至少一年 遺棄亦犯法 聲明指儘管《動物福利法》的公眾諮詢已於2019年展開，惟至今仍未完成立法，促請政府制訂全面的動物福利藍圖，並取代《防止殘酷對待動物條例》；《動物福利法》應包括擴大保障範圍至流浪動物及野生動物、建立長遠而有效的流浪動物管理政策、重新審視「人道毀滅」的準則及程序，以及引入飼者扣分制等。

聲明引述立法會文件的建議，將最高監禁刑期由現時的3年增至7年，最高罰款則由20萬元提升至100萬元，同時建議將量刑起點定為12個月或以上，以確保刑罰能切實反映罪行的嚴重性。對於嚴重案件，組織建議法庭可按情況，判處已定罪人士喪失飼養動物的權利，藉此彰顯罪行的嚴重性，加強刑罰的阻嚇作用。同時建議將遺棄動物同樣視為違反照顧者謹慎責任，亦會觸犯法例。

籲納謹慎責任原則 先發警告書 組織亦建議透過加強公民教育，提升寵主飼養責任意識及推廣動物共融社區概念，亦可透過寵物友善提振經濟；建議修訂食環署規例，容許食肆自行決定是否接待攜帶寵物的顧客，研究放寬公共交通工具對寵物的限制，倡議開放部分公屋為寵物友善公屋等。

議員陳克勤表示，由於現時《防止殘酷對待動物條例》的罰則低，阻嚇性欠奉，但至今仍未敲定修訂建議和訂定向立法會提交草案的具體時間表，陳希望可以盡快提交上立法會審議。陳又指現時是沒有一個警告的過程，故建議新修例加入謹慎責任原則，若有寵物主人涉疏忽照顧動物，可以向其主人發出警告書，「等他（寵主）即時去對嗰個動物做得好一啲」，否則就會用正式法例控告他，形容新修例屬走前了一步。

輕判應上訴增阻嚇 律政司有責 陳亦稱，現時虐待動物的判罰不是太重，「可能最多都係（判囚）十幾個月就算」，故一直都要求執法部門和律政司，就判刑不足的虐待動物案提出上訴，認為這樣才能夠起到一定的阻嚇作用，他指當年律政司的說法是司法獨立，律政司不會干預法庭的判決，陳表示不是叫律政司干預法庭，只是希望律政司可就這些相關案件申請上訴。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪則表示，政府目前是在第169章《防止殘酷對待動物條例》框架內進行修例，而修例要點包括增加最高監禁刑期至10年、提升罰款至100萬元；建議引入可公訴罪行，「即係無一個時限去調查」；加入謹慎責任條例，即是虐待殘害動物就叫做犯法，寵物主人本身要做好應有的責任，例如動物病了需要帶牠求診、不可以扔牠出露台等。麥又指斥，當局6年前已經就防止殘酷對待動物的修例進行公眾諮詢，惟「只有個講字，有咩用？」，希望當局盡快落實有關的修例建議。

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