撥亂反正：以退為進 自相矛盾

美國總統特朗普很想換走烏克蘭「戲子總統」澤連斯基，沒有當面對他說「你已被炒魷！（You're fired）」，已算很給對方面子。他起初只是說烏國早晚要舉行選舉（澤氏原定的總統任期早已屆滿），而民調顯示澤連斯基的支持度並不高。惟澤氏仍不識大體，反斥對方被俄羅斯製造的假新聞所蒙蔽。特朗普一向對假新聞恨之入骨（雖然他也擅長製造和渲染假新聞），該番話令他憤怒了，於是升級狠批澤氏為「獨裁者」和挑起了俄烏戰爭。

澤氏可能也知道自己失言冒犯了「主子」，日前又改口稱願意自行辭職，前提是這樣做可換取和平及讓烏克蘭加入北約。這是典型的以退為進花招，因為其開出的條件根本就自相矛盾。俄羅斯對停火的最底線要求，就是不能讓烏克蘭加入北約，否則不但不可能達成停火，戰事甚至會進一步升級。

再者，在美國先後退出了多個國際組織和聲言想大減五成軍費下，北約這個架構能否繼續存在現時都成疑問，還可談甚麼加人擴張？因此，歐洲諸國的回應也很有技巧，僅說烏克蘭最快可於5年內加入歐盟，但隻字不提北約。而自美國退場後，之前一直力撐烏克蘭的北約秘書長呂特已很久沒有發聲。講到底他只是一名打工仔，當公司股東（美國與歐洲）之間出現意見分歧，最好就是默不作聲，總之定期有糧出就算了。

美俄已表明了和談的意願，烏國不入北約、美國不派兵駐烏、俄方繼續佔領克里米亞及部分烏東領土，這三大停火條件看來已成定局。烏國不但在政治上被出賣，在經濟上也被美國侵吞礦產開發權益。縱使澤氏通過賤賣國家礦產，可能得以逃過被特朗普炒魷，卻將自己由民族英雄變成了做千古罪人！