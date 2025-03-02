冰鑑春秋：美國滲透台灣的目的

民進黨立委沈伯洋被爆出，其所主持的民間組織，接受金融大鱷索羅斯「開放社會基金會」補貼巨額資金，接着又發現連美國國務院也給予補助，掀起美國是否透過沈的組織在台灣進行操弄的疑雲。

沈伯洋對此，先是辯稱索羅斯的基金會是民間機構，不應受到外界監督，但對收受美國國務院補助，卻顧左右而言他，理由很簡單，根據台灣「國安法」第二條：任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。沈伯洋明顯違法，自然應接受相關單位的調查。

但令人疑惑的是，民進黨政府明明極度親美，凡事以美國馬首是瞻。對這樣聽話的小弟，美國又何必花大錢在台灣補助民間組織，到底想要做甚麼呢？顯然，美國補貼這些組織，目的不是為了對付民進黨，而是在協助民進黨對付在野黨。

沈伯洋所主持或參與，並且接受美國補助的3個所謂民間組織，表面上好像是做學術研究，實際上就是只要台灣有人質疑美國，他們就會用學術名義包裝進行辯護，甚至刻意散布各種中國大陸即將入侵台灣，僅有美國能夠保護的所謂「研究」，來壓制一切對美國的懷疑。而隨着這些組織的首腦取得言論地位，他們也反過來引導着民進黨，帶領民進黨走向更加親美，完全不顧台灣自身利益的道路。最終就是將過去民進黨標榜的「台灣優先」，潛移默化為「想要實現台灣優先，必須先達成美國優先」的奇特邏輯。

儘管這次被抓個正着，但沈伯洋本就是美國派來的馬前卒，民進黨自然不敢處理，未來美國將更明目張膽滲透台灣，直到玩死台灣為止。