龍吟虎嘯：有此基礎 關係牢固

中蘇、中俄的關係，受美西方因素影響很大。新中國成立時，冷戰已開始，從主義到制度、到世界革命目標、到國家利益，中蘇都在同一陣線，和美西方的資本主義陣營尖銳對立。那時的蘇聯，強力支援新中國的社會主義建設，美西方拚命全方位的圍堵、封鎖新中國。

然而，世事無常，由於國家利益、主權安全原因，由於對馬克思列寧主義理解上嚴重分歧的原因，由於史太林故後，赫魯曉夫集團推行現代修正主義，要清算史太林從而把矛頭指向中國共產黨的原因，中蘇決裂，爆發「珍寶島軍事衝突」，這又扯出了歷史條約、領土之爭，蘇聯陳兵百萬於中蘇邊境，要用「外科手術式的核打擊」威脅中國，中國「深挖洞、廣積糧」，全民備戰。那時的中蘇關係，比現在的中美關係緊張得多，戰爭一觸即發。

中蘇決裂，促成了中美聯合的新形勢。上個世紀70年代初，時任美國總統尼克遜訪華，中美聯手抗蘇，中蘇對抗從上個世紀60年代到90年代蘇聯解體而結束，恩怨翻篇，這時中國推行改革開放，日益強大。俄羅斯則盲信美西方，走了一大段彎路，內政方面輕信西方開出的「經濟震盪療法」，美歐資本和俄羅斯貪腐集團勾結，掏空俄羅斯國家資產；外交方面莫斯科想「投靠美西方」、「加入歐洲」而不得，美西方且想進一步肢解俄羅斯，「北約東擴」，肆無忌憚。普京在受盡屈辱後終於醒悟，對美西方硬了起來。中俄方面，大家都很珍惜和平發展環境，不斷走近，這符合彼此最高利益；中俄通過談判，圓滿解決了歷史條約遺留的中蘇邊境劃界問題，為兩國關係長治久安，發展到今天的「新時代全面戰略協作夥伴關係」奠定了基礎，為新型大國關係奠定了基礎。

有了這樣的「基礎」，中俄關係——新型大國關係，在世界風雲變化中，在有美國因素的介入中，就不那麼容易改變，雙方都能吸取歷史教訓。