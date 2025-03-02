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19歲女失足墮海 22歲仔落水救人
事發於卑路乍灣海濱長廊。
【本報訊】前晚7時許，據報一名帶有酒意的姓楊（19歲）少女，在西區堅尼地城卑路乍灣海濱長廊懷疑失足墮海，在場保安員見狀，慌忙協助報案。
消防救起2人送院
期間，一名姓江（22歲）青年赫見有人墮海，遂即時落海救人。消防接報趕至，迅速救起少女及青年，兩人俱清醒，並由救護車送院治理。
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