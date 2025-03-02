太安樓再有夾公仔機舖頭 遭砸毀玻璃淋紅油

兩男落手一女把風 遺鐵通逃去無蹤 昨日凌晨時分，西灣河太安樓地下一間夾公仔機舖，有多部夾公仔機遭破壞損毀，招牌及店門遭淋潑紅油。警員在場發現裝載紅油鐵桶，並於附近發現兩支懷疑歹徒棄下的鐵通。有「天眼」片段顯示，事發時有兩男一女到場，女子負責把風，男同黨落手破壞，歹徒得逞後逃去。上周五凌晨，太安樓內兩間夾公仔機舖同遭破壞，惟未知兩宗案件有否關連。

昨日凌晨4時41分，執法部門接報，指西灣河太安樓地下一間夾公仔機舖，其招牌及店門被淋潑紅色油漆，店內逾8部夾公仔機被砸毀玻璃。警員接報到場，在店舖門外檢獲一個盛載紅油的方形鐵桶。警員經翻查店舖及附近一帶的閉路電視錄影片段後，發現有兩名戴口罩持鐵通男子闖入店舖大肆破壞，一名女子則在店門外把風，3人得逞後速往太康街方向逃去，沿途棄下兩支相信用作犯案的鐵通。執法部門經初步調查後把案件列「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。

涉事公仔機舖其中一名「台主」接獲通知返回現場了解，他表示相信歹徒目標並非針對個別「台主」，而該舖開張數年均相安無事，故不明歹徒犯案動機。

有「台主」料屬點錯相 該名「台主」又透露，涉事店舖為同場另一夾公仔機舖的主店，該主店與場內另一間夾公仔機舖於上周五凌晨曾遭破壞，惟未知兩宗案件有否關連。該「台主」不排除有人「點錯相」，致店舖接連遭受破壞。

上周五清晨近6時，兩名分持鐵錘及鐵筆男子，闖入西灣河太安樓地下兩間夾公仔機舖，並向其中一間店舖招牌淋潑白色漆油，同時砸毀逾10部夾公仔機的玻璃，兩人得逞後逃去無蹤。警員接報到場，發現現場遺下一個鐵錘錘頭及懷疑血漬，不排除歹徒犯案時被玻璃碎片割傷。執法部門經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，正根據店舖「天眼」影片追緝歹徒。據悉，歹徒犯案時均蒙面，其動機有待調查。部分「台主」到場了解，並相信不涉及同場生意競爭。