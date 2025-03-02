小巴車禍3小時2宗 老婦1死1重傷

3小時內兩宗涉及小巴嚴重車禍，一死一重傷！昨日早上，一輛專線小巴沿薄扶林道西行，在駛至置富花園對開，撞倒一名過路的八旬老婦，她頭部重創，昏迷送院搶救後不治。至近中午時分，一輛專線小巴駛至荃灣大河道與楊屋道交界，撞倒一名過路的七旬老婦，她重創昏迷送院搶救。執法部門經初步調查後，兩名小巴司機俱涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，事故經過及原因有待進一步調查確定。

昨日早上8時許，一輛22S專線小巴沿薄扶林置富道尾隨一輛巴士行駛，當駛至置富花園對開，上址雙線雙程行車路段正進行維修路面工程，行人路部分路段放置了水馬，有工作人員在場舉牌指揮交通。期間，該輛巴士停車上落客，小巴越過對面線繞過巴士行駛，惟司機懷疑收掣不及，小巴撞倒一名橫過馬路的姓梁（84歲）老婦，梁婦倒地頭部重創，瞬間陷入昏迷。

2司機俱涉危駕被捕 救護員接報趕至，即場替梁婦急救並由救護車急送瑪麗醫院搶救，惟至下午2時50分被證實傷重死亡。警員封鎖現場，路面遺下一攤血漬，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，拘捕姓陸（57歲）小巴男司機，並把他帶走扣留調查。

另在上午11時46分，一輛409K專線小巴沿荃灣大河道往九龍方向行駛，期間擬右轉入楊屋道時，於十字路口「黃格仔」撞倒一名橫過馬路的姓林（71歲）老婦，林婦頭及手部受傷倒地，並且失去知覺。救護員接報趕至，即場替林婦施心外壓急救，並由救護車急送往瑪嘉烈醫院搶救，經救治後情況嚴重。

警員封鎖現場，涉事小巴車頭泵把凹陷，右邊車頭遺下一個紙皮箱及一袋個人物品。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓陳（67歲）小巴司機，並把他帶走留調查。現場所見，上址並非行人過路處，初步不排除有人亂過馬路肇禍。