中五男生杭州交流期間傳自縊亡

【本報訊】聖保羅書院一名中五男學生在杭州參加交流活動期間死亡，學校於昨日凌晨1時24分將社交媒體專頁封面改為黑色，教育局接受查詢表示，對有學生離世感到十分難過，向其家人表示深切慰問，並全力為涉事的學校及師生提供支援。該局強調事件不涉及考察活動行程，學生2月底參與公民與社會發展科到內地交流，行程一直順利進行，不幸事件令人十分惋惜。

學校網頁轉黑色 學校網頁轉黑後，該校校友或網民自發在全黑貼文下留言，大都寫上「RIP」（一路好走）寄哀思。對於男生在交流活動中忽傳死訊，有消息指，男生是上吊自殺，但未知原因。校方只稱男生不幸死亡。

教育局又稱，學生2月底參與公民與社會發展科內地交流考察，行程一直順利進行。特區駐滬辦人員事發後即時前往當地，一同留守為家屬提供協助。考察團日前已回港，教育局的教育心理學家、學校領導、輔導教師和學校社工隨即為師生及家長提供輔導和支援。校方已向家長發信交代事件，並會舉行特別班主任課，為有需要的學生提供進一步輔導。

議員朱國強對於有同學離世感到難過，直言考察或交流團出現人命事故相當罕見，印象中未曾有過同類事件，相信教育局會認真處理善後，為師生提供專業支援。他又指今次是個別事件，不會影響到其他內地考察，至於學校如有需要，比如因事件要求其他交流團改期，或者另作其他安排，相信當局一定會配合。朱國強還表示，現在事情仍未清楚，希望外界都要給予學校空間。