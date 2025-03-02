東呼即應：路邊與非華裔漢大戰 港男只打頭盔惹嘩然

【本報訊】防護自然是做足各種類型都不嫌多，不論是接種疫苗還是出門在外。《東呼即應》發現網上流傳片段顯示，有港男與非華裔漢先口角後動武。但港男幾乎拳拳皆向非華裔漢頭盔猛打，如此新版以卵擊石，令網友嘩然。

以卵擊石 反遭拳拳到肉 片段可見，起初是一名綠衣男在馬路旁邊被一名戴着電單車頭盔的非華裔人士推撞，港男回頭放下物品後便與對方互相纏鬥。二人一開始互相抓住對方的衣領，然後你一拳我一拳朝對方頭部毆打，但由於該非華裔人士戴着頭盔，綠衣男的拳頭對他似乎沒甚麼殺傷力，有如以卵擊石。反觀綠衣男由於沒有頭盔保護，對方拳拳到肉，亦漸佔上風。

香港節奏快、壓力大，大家脾氣不好都能理解，但說還說，也別動手動腳。更何況這場「拳賽」也並不公平，曾有專家就指，電單車頭盔可以承受五、六百磅的撞擊。不過還是那句「打贏返差館，打輸送醫院」，有爭執切勿動手。